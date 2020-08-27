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27.08.2020 - 19:33 |

27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı...

Süper Loto'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Sisal Şans tarafından bu akşam düzenlenecek Süper Loto çekilişi 12. haftasını geride bırakacak. Peki Süper Loto çekilişinde bu hafta hangi numaralar kazandıracak? İşte büyük bir merakla araştırılan ve 21:30'da yapılacak Süper Loto çekilişi ile ilgili ayrıntılar...

Sisal Şans tarafından her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon TL'yi geçmiş durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın şansını denediği çekilişle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 12. Süper Loto çekilişi ayrıntıları...

2020 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI


Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 27 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu. Koca yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.
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