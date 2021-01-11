27. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman uygulanacak? Yazılı ve sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?

Polis olmak isteyen adaylar başvurularını tamamladıktan sonra hazırlıklarına devam ediyor. Hem fiziki hem de sözlü sınavlarına çalışan polis adaylarında heyecan dorukta. 27. Dönem POMEM sınavlarına katılım sağlamak için ve başarılı bir sonuç alabilmek için ellerinden geleni yapmaya hazırlanıyor. Peki 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman uygulanacak? İşte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav esasları, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına yönelik paylaşılan bilgiler...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizde yer vereceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavı için tarih henüz duyurulmadı. PA sınav tarihini açıkladığında haberimizde yer vereceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

SINAV ESASLARI



Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.



İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.



ÖN SAĞLIK KONTROLÜ



Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI



Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.



UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI



Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;



a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,



olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.