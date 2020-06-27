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27.06.2020 - 17:53 |

27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu saat 20.00 sularında paylaşıyor. Peki Türkiye haritasında can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?

27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

2020 yılının en önemli konusu olmaya devam eden Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo kısa bir süre sonra duyurulacak. Dün yayınlanan son tabloda test sayısı toplamda 3.186.6222'yi görmüş, toplam vaka sayısı ise 194.511'e ulaşmıştı ve 19 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(26 HAZİRAN CUMA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 51.198

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.396

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.492

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.186.622

TOPLAM VAKA SAYISI: 194.511

TOPLAM CAN KAYBI: 5.065

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 167.198

27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınlıyor



UYGULAMADAN KAÇAMADI!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınına yönelik geliştirdiği ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen mobil uygulama Hayat Eve Sığar'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Isparta’da karantina kurallarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan vatandaşın, Hayat Eve Sığar uygulamasından bakılarak evinden çıktığının tespit edildiği ve 3 bin 150 lira ceza verildiği öğrenildi.

İRAN'DA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.

 

 

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