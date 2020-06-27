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27.06.2020 - 17:58 |

27 Haziran Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - 1333. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bu akşam haftanın 2. çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandıracak oldukça merak ediliyor. Çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden saat 21:15'de canlı yayın olarak düzenlenecek. İşte son çekilişte kazandıran numaralar...

27 Haziran Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - 1333. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Çarşamba ve Cumartesi günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Sayısal Loto'da Çarşamba günü düzenlenen son çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42, 47 oldu ve büyük ikramiye 1 kişiye çıktı...

17 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

1, 3, 13, 41, 42, 47

27 Haziran Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak - 1333. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor





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BÜYÜK İKRAMİYE BATMAN'A ÇIKTI!

17 Haziran 2020 Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye isabet etti. Büyük heyecana sahne olan oyunu kazanan vatandaşımızın Batman'da yaşadığı açıklandı. 6 rakamı da doğru bilen talihli 6.049.649,75 TL'nin sahibi oldu.

Sevilen oyunda 5 bilen 88, 4 bilen kişi sayısı 4.846 olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.

Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.

16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.


Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

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