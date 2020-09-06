27 ilaç daha geri ödeme listesinde

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını aktardı. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374, Türkiye’den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemeyle ikisi kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bu ilaçlardan 14’ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, “SGK’da bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366’ya ulaştı” bilgisini paylaştı. Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerine işaret etti. SUT’ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle:

“Dört adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, bir adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, bir adet sindirim sistemi ilacı, bir adet tansiyon ilacı, bir adet lipid düşürücü ilaç, bir adet topikal mantar ilacı, bir adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, bir adet topikal antiviral ilaç, bir adet topikal kortikosteroid ilaç, bir adet sistemik hormon ilacı, üç adet immunglobulin ilaç, dört adet immunosupresan ilaç (iki adedi kanser ilacı), bir adet kas gevşetici ilaç, bir adet antiepileptik ilaç, dört adet Astım-KOAH ilacı, bir adet enteral beslenme ürünü.”