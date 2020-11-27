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27.11.2020 - 20:41 |

SON DAKİKA || 27 Kasım koronavirüs tablosu, bugünkü vaka sayısı-ölü sayısı belli oldu! Türkiye koronavirüs tablosu son durumu nedir?

Koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve test sayısı olmak üzere çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 27 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA || 27 Kasım koronavirüs tablosu, bugünkü vaka sayısı-ölü sayısı belli oldu! Türkiye koronavirüs tablosu son durumu nedir?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı olmak üzere koronavirüs tablosunda birçok detay günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntılar sosyal medya hesabında yayımlıyor. Peki 27 Kasım bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir. http://covid19.saglik.gov.tr"

SON DAKİKA || 27 Kasım koronavirüs tablosu, bugünkü vaka sayısı-ölü sayısı belli oldu Türkiye koronavirüs tablosu son durumu nedir

 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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