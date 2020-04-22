27 Nerenin Telefon Kodu? +27 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodlarının başına 0 eklenerek kullanılır.

27 Nerenin Alan Kodu?

Birçok telefon kodu bulunur. Bu kodların hepsi birer ülkelere aittir. Bazı kodlar ise ülkemizde alan kodu olarak da kullanılır. Fakat 27 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. +27 numaralı ülke kodu bulunmaktadır ve Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesine aittir.

+27 numaralı telefon kodu Afrika kıtasında bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesine aittir. Yurt dışından gelen aramaların başındaki ülke kodu 27 olması durumunda bu aramanın Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesinden yapıldığı anlaşılır. Ülke kodunun bulunması, alan kodunun yer almayacağı anlamına da gelmemektedir. Aramalarda alan kodları da yer alır. Böylelikle ilk olarak ülke kodu yazılır. Daha sonra alan kodu yazılır. Son olarak da telefon numarası yazılır.