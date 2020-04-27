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27.04.2020 - 18:11 |

27 Nisan Coronavirüs haritası son durum nasıl? Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istastistik tablosunu açıklıyor

Dünya genelinde 3 milyona yakın fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

27 Nisan Coronavirüs haritası son durum nasıl? Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istastistik tablosunu açıklıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(26 NİSAN PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 30.177

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.357

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  99

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.558

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 889.742

TOPLAM VAKA SAYISI: 110.130

TOPLAM CAN KAYBI: 1.776

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 29.140

27 Nisan Coronavirüs haritası son durum nasıl Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istastistik tablosunu açıklıyor



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