272 Alan Kodu Nerenin? 0272 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ãœlkemizde 81 tane il bulunur. Bu illerin hepsi birer alan kodlarÄ±na sahiptir. BazÄ± illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazÄ± illerin birden fazla alan kodu bulunur. Alan kodlarÄ± baÅŸÄ±na 0 yazÄ±larak kullanÄ±lmaktadÄ±r.

Â 272 Nerenin Alan Kodu?Â

Â 0272 numaralÄ± telefon kodu Afyon ÅŸehrine aittir. Afyon ilinde birÃ§ok ilÃ§e bulunur. Ä°lÃ§eler arasÄ± aramalarda bu alan kodu kullanÄ±lmamaktadÄ±r. Gelen aramalarda numaranÄ±n baÅŸÄ±nda alan kodu 0272 numaralÄ± kod ise bu arama afyon ilinden yapÄ±lÄ±yor demektir. AynÄ± ÅŸekilde ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Afyondaki sabit bir telefon numarasÄ± aranmak istenirse, alan kodu girilmelidir.Â

Â Ãœlke kodlarÄ± ise uluslararasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde kullanÄ±lmaktadÄ±r. 272 numaralÄ± Ã¼lke kodu ise FildiÅŸi Sahili Ã¼lkesine aittir. UluslararasÄ± gelen aramalarda Ã¼lke kodunun 272 olmasÄ± halinde bu aramanÄ±n FildiÅŸi Sahili Ã¼lkesinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r.