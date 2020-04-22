274 Alan Kodu Nerenin? 0274 Telefon Kodu Nereye Ait?

Pek çok kişi internet üzerinden Türkiye'nin farklı şehirlerinin alan kodunu öğrenmeye çalışıyor. Değişik amaçlar doğrultusunda bilinen bu kodlar, o şehirler ile güvenli biçimde iletişim imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bilinmeyen aramalar üzerinden hangi şehre ait olduğu anlaşılabilir.

274 Nerenin Alan Kodu?

Türkiye sınırları içerisindeki bütün farklı şehirler için değişik alan kodları bulunmaktadır. Bu kodlara bakmak suretiyle telefonun hangi şehirden geldiğini anlamak mümkündür. Eğer 0274 alan kodu ile size bir arama geliyorsa bunun Kütahya üzerinden yapıldığını anlayabilirsiniz. Yani 274 Kütahya'nın alan kodudur.

Bu alan kodu ile beraber aynı zamanda Kütahya'nın ilçelerinin alan kodu kapsamında sabit numara ile bağlantı kurabilirsiniz. Gelen bilinmeyen aramaları ve çağrıları anlayabilir; buna göre cevaplama hakkında kullanabilirsiniz.