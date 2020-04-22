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22.04.2020 - 18:29 |

276 Alan Kodu Nerenin? 0276 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de bütün şehirler için farklı alan kodları bulunur. Bu alan kodları o şehir ile iletişim kurmak için kullanılan bir sistemdir. Aynı zamanda bilinmeyen numaralar ile karşı karşıya kalındığında hangi şehirden arandığına dair bilgi alınır. Peki, 276 alan kodu nerenin? 0276 telefon kodu nereye ait? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

276 Alan Kodu Nerenin? 0276 Telefon Kodu Nereye Ait?

İnternet üzerinden araştırılan alan kodları arasında 0276 da geliyor. Özellikle can sıkıcı bilinmeyen numaraları öğrenebilmek için hangi şehirden arandığına dair bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda 266 alan kodu nereye ait olduğunu öğrenebilir ve amacınıza uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.

276 Nerenin Alan Kodu?

Eğer Telefonunuzda 276 alan kodu ile karşı karşıya kalıyorsanız bunun Uşak'tan geldiğini anlayabilir. Yani 0276 alan kodu uşağı aittir. Plakası 64 olan Uşak Karadeniz'in en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Uşak şehrinin merkezine ya da ilçelerine bu alan kodu ile beraber diğer numaraları girerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bilinmeyen numaralar söz konusu olduğunda bu alan kodunu gördüğünüz zaman Uşak üzerinden geldiğini anlamanız oldukça kolay. Farklı amaçlar doğrultusunda ayrıca sorunsuz bu alan kodu üzerinden Uşak şehrine ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

 

 

Kente giriş ve çıkışlar durdurulduBilecik Valiliği'nce corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.
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