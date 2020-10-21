Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü yaklaşıyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Bağımsızlığımızı resmen ilan ettiğimiz bu şanlı güne çok az bir süre kala 28-29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? soruları artmaya başladı.

28-29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. BU yıl 28 Ekim, çarşamba gününe 29 Ekim ise perşembe gününe denk geliyor.