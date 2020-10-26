28 - 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

2020 Resmi tatiller için arayışa geçen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Aynı zamanda 29 Ekim'den bir gün önce olan 28 Ekim günü için de meraklanan vatandaşlar 28-29 Ekim tatil mi? arayışına geçiyor. İşte 2020 resmi tatiller arasında bulunan günler...

28 - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil sayılır ve 29 Ekim gününün tamamını kapsar.