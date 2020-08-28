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28.08.2020 - 08:25 |

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İkamet ettikleri illerde kılınacak olan cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il cuma namazı vakitlerini araştırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ili için cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından yayımlandı. İşte il il cuma namazı vakitleri...

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Günün en fazla merak edilen sorularından bir tanesi olan bu sorunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerinin ardından belli oldu. Farz olan ve cemaat ile kılınabilen cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce müslüman ikamet ettikleri illerdeki cuma namazı vakitlerini araştırmayı sürdürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bugünde kılınacak olan namaz için vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı bugün saat 13:10'da kılınacak

Ankara'da cuma namazı bugün 12:55'de kılınacak

İzmir'de cuma namazı bugün 13:18'de kılınacak

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

 

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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