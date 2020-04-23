28 Nerenin Plakası? Giresun İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemize ait şehirlerin araç plaka kodlarını ezbere bilen vatandaşlarımız olduğu gibi bilmeyip de öğrenmek isteyen birçok vatandaşımız da var. 28 Nerenin Plakası? Giresun İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Neler? Gibi sorularınızın cevaplarını detaylı olarak yazımızda bulabilirsiniz. Giresun ilinin ilçelerine özel plaka kodlarını sizler için derledik.
Giresun, hem tarihi hem yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz doğası ile zengin bir mirasa sahiptir. Karadeniz Bölgesi Doğu Karadeniz bölümünde yer alır. Kuzeyinde Karadeniz sahili, güneyinde ise Kuzey Anadolu Dağları uzanır. Her yıl yaylalarında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan şehir, ülkemizin turistik cennet köşelerinden biri olarak anılır.
28 Nerenin Plakası?
28 araç plaka kodu nerenin diye sorulduğunda verilecek yanıt Giresun’dur. Karadeniz’in adası, yayaları, şelaleleri, tarihi kaleleri, camileri ve müzeleri ile gezilip görülmesi gereken illerinin başında gelir. Giresun’a yolu düşenler 28 plakalı kiralık araçlardan kiralayarak mutlaka yaylaları görmelidir.
Giresun’un İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Giresun merkez, Şebinkarahisar, Bulancak, Görele, Tirebolu, Espiye, Alucra Giresun'un başlıca ilçelerindendir. Bu ilçelerin bazılarının plaka kod ve harfleri ise;
Giresun Merkez Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
28 AC- AY: 001- 999 ; 28 D: 0001- 5000 ; 28 DA: 001- 999 ; 28 DC- DD: 001- 999 ;
28 DH: 001-999 ; 28 EA- EZ: 001-999 ; 28 K: 0001- 5000 ; 28 M: 0001- 5000 ; 28 MA: 001- 999 ;
28 T: 0001-5000.
Şebinkarahisar İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
28 AZ: 001- 999 ; 28 D: 7001- 8000 ; 28 DE- DF: 001- 999 ; 28 DK- DZ: 001- 999 ;
28 K: 7001-8000 ; 28 M: 7001-8000 ; 28 T: 7001- 8000.
Bulancak İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
28 D: 5001- 6000 ; 28 K: 5001- 6000 ; 28 M: 5001- 6000 ; 28 NA- NZ: 001- 999 ;
28 S: 5001- 6000 ; 28 T: 5001-6000 ; 28 T: 7001- 8000.