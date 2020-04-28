MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri 28 Nisan Coronavirüs haritası son durum tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istatistiğini yayınladı
ABONE OL
28.04.2020 - 18:03 |

28 Nisan Coronavirüs haritası son durum tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istatistiğini yayınladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

28 Nisan Coronavirüs haritası son durum tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istatistiğini yayınladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(27 NİSAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 29.230

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  92

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.018

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 948.115

TOPLAM VAKA SAYISI: 114.653

TOPLAM CAN KAYBI: 2.992

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 38.809

28 Nisan Coronavirüs haritası son durum tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istatistiğini yayınladı





Ramazanda tok tutan ekmek 3 ay bayatlamıyor!Niğde’de, genellikle köylerde tüketilen ve 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabasıyla güvercinleri ezen cani yakalandı

Arabasıyla güvercinleri ezen cani yakalandı

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber