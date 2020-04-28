28 Nisan Coronavirüs haritası son durum tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istatistiğini yayınladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(27 NİSAN PAZARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 29.230



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 92



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.018

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 948.115



TOPLAM VAKA SAYISI: 114.653



TOPLAM CAN KAYBI: 2.992



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 38.809













