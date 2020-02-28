28.02.2020 - 12:38 |
28 Şubat altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları bu hafta da artmaya devam ediyor. Pazartesi gününe 322 lira ile başlayan gram altın, haftanın son gününde yine yükselişte... Peki altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları günlerdir yükselişte... Geride bıraktığımız hafta da altın yukarı yönlü hareket etti. Şu an gram altın 328 liradan işlem görürken çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altının fiyatı merak ediliyor. İşte 28 Şubat altın fiyatları...
28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Ons
Alış: 1.627,00 dolar
Satış: 1.627,34 dolar
Gram
Alış: 328,10 lira
Satış: 328,30 lira
Çeyrek
Alış: 524,54 lira
Satış: 533,39 lira
Yarım
Alış: 1.044,70 lira
Satış: 1.071,65 lira
Tam
Alış: 2.093,70
Satış: 2.139,84
Cumhuriyet
Alış: 2.175,00 lira
Satış: 2.208,00 lira
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