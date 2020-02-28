28 Şubat altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları günlerdir yükselişte... Geride bıraktığımız hafta da altın yukarı yönlü hareket etti. Şu an gram altın 328 liradan işlem görürken çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altının fiyatı merak ediliyor. İşte 28 Şubat altın fiyatları...

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Ons

Alış: 1.627,00 dolar

Satış: 1.627,34 dolar

Gram

Alış: 328,10 lira

Satış: 328,30 lira

Çeyrek

Alış: 524,54 lira

Satış: 533,39 lira

Yarım

Alış: 1.044,70 lira

Satış: 1.071,65 lira

Tam

Alış: 2.093,70

Satış: 2.139,84

Cumhuriyet

Alış: 2.175,00 lira

Satış: 2.208,00 lira