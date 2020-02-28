MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 28 Şubat Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?
ABONE OL
28.02.2020 - 13:23 |

28 Şubat Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması bugün ekranda. Yarışmanın yerine Zemheri'nin tekrar bölümü olacak. Şimdi yarışmayı izleyemeyenler "Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

28 Şubat Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Kuaförüm Sensin bu hafta 4 gün ekrana gelirken bugün yayınlanmayacak. Zemheri'nin tekrar bölümü yarışma saatinde ekranda olacak. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler "Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak??" sorusuna cevap bulmaya çalışıyorlar.

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?

Dün İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin ekranda olmayacak. 

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

    Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber