28.02.2020 - 13:23 |
28 Şubat Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?
Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması bugün ekranda. Yarışmanın yerine Zemheri'nin tekrar bölümü olacak. Şimdi yarışmayı izleyemeyenler "Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak?" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.
Kuaförüm Sensin bu hafta 4 gün ekrana gelirken bugün yayınlanmayacak. Zemheri'nin tekrar bölümü yarışma saatinde ekranda olacak. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler "Kuaförüm Sensin neden yok? Ne zaman yayınlanacak??" sorusuna cevap bulmaya çalışıyorlar.
KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?
Dün İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin ekranda olmayacak.
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