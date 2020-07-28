28 Temmuz Korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...
28 Temmuz Salı koronavirüs tablosuna ilişkin merakla beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün 20:00 sularında açıklanacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 226.100'e ulaştığı belirtildi. 17 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 209.487 olarak duyuruldu...
Tüm dünyadaki etkisi tüm hızıyla devam eden koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam yeni bir açıklama yapılacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(27 TEMMUZ PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.283
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 919
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.617.971
TOPLAM VAKA SAYISI: 227.019
TOPLAM CAN KAYBI: 5.630
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 210.649
ÖZBEKİSTAN'DA KARANTİNA UZADI!
Koronavirüs salgınında ikinci dalga alarmı yaşanıyor. Normalleşme adımları atan ülkelerin bir kısmı ikinci dalga endişesiyle önlemleri yeniden arttırma kararı aldı. Özbekistan korona virüs komisyonu, ülkede karantina önlemlerinin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Özbekistan’da 10 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ikinci kez karantina kararı alınmıştı. Tüm marketler, kafeler, restoranlar, parklar ve eğitim merkezlerinin kapatıldığı ülkede düğün törenleri de yasaklanmıştı.
Geçtiğimiz hafta ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayıları 500’e kadar yükselirken, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, hafta başında karantina önlemlerinin uzatılması konusunda hemfikir olunduğunu açıklamıştı.
Bugüne kadar Özbekistan’da 21 bin 506 korona virüs vak'ası görülürken, 122 kişi de hayatını kaybetmişti.