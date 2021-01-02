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02.01.2021 - 09:04 | | DHA

280 kiloya ulaşan Aydın, dışarı çıkmak istiyor

Gaziantep'te, obezite hastalığına yakalanan ve şu an 280 kilo olan Aydın Kalkan (36), el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareket edemez hale gelince eve hapsoldu. 2 yıldır dışarı çıkamayan Kalkan, tek isteğinin sokakta yürümek ve çalışmak olduğunu söyledi.

280 kiloya ulaşan Aydın, dışarı çıkmak istiyor

Gaziantep'te 2 yıl önce organize sanayi bölgesinde bir fabrikada torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta bile zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaştı. Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Fatma Kalkan ile birlikte vefat eden babalarından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, dışarı çıkamadığı için evde psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Kiloları nedeniyle 2 yıldır aynı odada zaman geçirdiğini anlatan Kalkan, "Benim kendi mesleğim tornacılık. 25 yıl boyunca bu iş severek yaptım ama şimdi böyle olunca eve hapsoldum. 2 yıldır ayağa kalkamıyorum ve çalışamıyorum. Evde duvarlar üstüme geliyor'' dedi.

280 kiloya ulaşan Aydın, dışarı çıkmak istiyor

'HER GEÇEN GÜN KİLOM ARTIYOR'

Hareket edemediği için her geçen gün kilolarında artış olduğunu ifade eden Kalkan, annesinin kendisine baktığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti. Annesinin de yaşının ilerlediğini ve kendisine bakabilecek durumda olmadığını anlatan Kalkan, "2 yıl önce rahatsızlandım ve ayağa kalkamadım. O günden bu yana sürekli kilo alıyorum. Her geçen gün kilom artıyor. Çünkü hareketsizim ve sürekli yattığım için kilo alıyorum. 70 yaşındaki annemle birlikte yaşıyorum. Babam vefat ettikten sonra kalan emekli maaşıyla geçiniyoruz. Benim tek isteğim ameliyat olup eskisi gibi işime dönüp annemi rahat ettirmek'' diye konuştu.

280 kiloya ulaşan Aydın, dışarı çıkmak istiyor

Mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini ve bunun için ihtiyaç duyulan para konusunda destek beklediğini anlatan Kalkan, "Ben bu hayattan kurtulmak ve eskisi gibi dışarıya çıkıp, sokakta yürümek, çalışmak istiyorum" dedi.

280 kiloya ulaşan Aydın, dışarı çıkmak istiyor

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