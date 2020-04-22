282 Alan Kodu Nerenin? 0282 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'deki 81 şehrin alan kodları öğrenerek farklı amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Özellikle can sıkan bilinmeyen çağrıları önlem alabilmek adına değerlendirmeniz mümkün. Böylece gelen çağrının alan koduna bakarak hangi şehirde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da buna göre cevap vermenizi imkan tanımaktadır.

282 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuzda 282 alan koduyla karşılaşıyorsanız bunun Tekirdağ üzerinden geldiğini anlayabilirsiniz. Yani Türkiye şehirleri arasında 0282 alan kodu Tekirdağ iline aittir. Bu alan kodu üzerinden Tekirdağ merkez ve farklı ilçelerinde de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tekirdağ şehrinin alan kodunu aklınızda tutamasanız bile buradan bakmak suretiyle yeniden hatırlayabilirsiniz. Böylece hem bilinmeyen numaraların artık nereden geldiğini öğrenebilir hem de Tekirdağ şehrinin farklı noktalarına rahatça erişim sağlayabilirsiniz. Başta bu alan kodu olmak üzere ilçelerinin alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden dilediğiniz yere aramanız mümkün.