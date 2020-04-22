284 Alan Kodu Nerenin? 0284 Telefon Kodu Nereye Ait?

Gün içerisinde birçok telefon görüşmeleri yaşanır. Bunlardan bazıları şehirlerarası telefon görüşmeleridir. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde alan kodları kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan her ilin bir alan kodu bulunur. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu da bulunabilir.

284 Nerenin Alan Kodu?

284 numaralı alan kodu ülkemizde Edirne şehrine aittir. Şehir dışından Edirne'de bulunan sabit bir numarayı arayabilmek için Edirne'nin alan kodu girilmelidir. Edirne ilinin alan kodu ise 0284 numaralı koddur.

0284 numaralı telefon kodu Edirne ilinin alan kodudur. Şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının önünde yer alan kodunun 0284 olması durumunda bu aramanın Edirne'den yapıldığı öğrenilir. Fakat Edirne sınırla içerisinde aranan sabit numaralarda alan kodu kullanmaya gerek duyulmaz.