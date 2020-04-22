286 Alan Kodu Nerenin? 0286 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde bulunan 81 ilin alan kodları birbirinden farklıdır. Fakat bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken bazı illerin birden fazla alan kodu bulunmaktadır.

286 Nerenin Alan Kodu?

Alan kodları farklı bir şehirdeki sabit numaraları aramak için kullanılır. Alan kodlarının başına mutlaka 0 eklenmelidir. 286 numaralı alan kodu ise Ülkemizde Ege bölgesinde yer alan Çanakkale iline aittir. Şehirlerarası yapılan aramalarda gelen aramanın alan kodu 0286 ise bu aramanın Çanakkale'den yapıldığı öğrenilir.

0286 numaralı alan kodu Çanakkale iline aittir. Başka bir şehirden Çanakkale'de bulunan bir sabit numarayı aramak için Çanakkale'nin alan kodu girilmelidir. Telefon numarasının önüne 0286 numaralı alan kodu girilerek Çanakkale aranabilir. Fakat Çanakkale ili sınırları içerisinde yapılan aramalarda alan kodunun kullanılmasına gerek yoktur.