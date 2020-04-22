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22.04.2020 - 14:15 |

288 alan kodu nerenin? 0288 telefon kodu nereye ait?

Türkiye'de şehirler için farklı alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları aynı zamanda şehirleri ayırmak açısından önemlidir. Pek çok kişi şehir kapsamında öğrenmek istediği alan kodu için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki, 288 alan kodu nerenin? 0288 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

288 alan kodu nerenin? 0288 telefon kodu nereye ait?

0288 alan kodu internet üzerinde en sık araştırılan kodlar arasında yer alıyor. Bu numaradan hangi şehre ait olduğunu öğrenebilir ve gelen aramalar üzerinden bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda şehrin merkezi ve farklı ilçelerine de bu alan kodu üzerinden güvenli şekilde ulaşmanız mümkün.

288 Nerenin Alan Kodu?
Pek çok kişinin merak ettiği 288 alan kodu Kırklareli iline aittir. Marmara bölgesinde yer alan Kırklareli şehrine bu alan kodu üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu şehirden gelen aramalar ile beraber Kırklareli üzerinden arandığınızı anlamanız mümkün. Ayrıca Kırklareli şehrinin pek çok farklı ilçesine de yine bu alan kodu üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İlçe alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden Kırklareli’ndeki pek çok farklı numarayı güvenli biçimde aramanız mümkün. Yani bu alan kodu üzerinden size bir arama gelirse Kırklareli olduğunu anlayabilirsiniz.

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