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29.08.2020 - 18:39 |

29 Ağustos korona virüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugün kaç yeni vaka ortaya çıktı, kaç kişi hayatını kaybetti?

Korona virüs vaka ve can kaybı sayılarının yer aldığı tablo her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Son dönemde artan test sayıları ile birlikte vaka sayılarında da gözle görülür artışlar yaşanmaya başlarken uzmanlar tarafından açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. 29 Ağustos korona virüs tablosunun birazdan yayımlanması bekleniyor.

29 Ağustos korona virüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugün kaç yeni vaka ortaya çıktı, kaç kişi hayatını kaybetti?

Korona virüs günlük vaka ve can kaybı sayılarını içeren tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile duyuruluyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından uzmanlar korona virüs konusunda uyarılarına devam ederken, maske, mesafe ve el hijyeninin önemine dikkat çekiliyor. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana günlük vaka ve yapılan test sayısının yanı sıra günlük hayatını kaybeden kişi ve iyileşen hasta sayısı gibi birçok bilgi erişime açılıyor.

Son olarak 28 Ağustos korona tablosuna göre ;

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 107.814

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.517

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 36

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.017

TOPLAM TEST SAYISI: 6.835.674

TOPLAM HASTA SAYISI: 265.515

TOPLAM VEFAT SAYISI: 6.245

AĞIR HASTA SAYISI: 896

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 241.809

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