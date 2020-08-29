29 Ağustos korona virüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugün kaç yeni vaka ortaya çıktı, kaç kişi hayatını kaybetti?
Korona virüs vaka ve can kaybı sayılarının yer aldığı tablo her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Son dönemde artan test sayıları ile birlikte vaka sayılarında da gözle görülür artışlar yaşanmaya başlarken uzmanlar tarafından açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. 29 Ağustos korona virüs tablosunun birazdan yayımlanması bekleniyor.
Korona virüs günlük vaka ve can kaybı sayılarını içeren tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile duyuruluyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından uzmanlar korona virüs konusunda uyarılarına devam ederken, maske, mesafe ve el hijyeninin önemine dikkat çekiliyor. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana günlük vaka ve yapılan test sayısının yanı sıra günlük hayatını kaybeden kişi ve iyileşen hasta sayısı gibi birçok bilgi erişime açılıyor.
Son olarak 28 Ağustos korona tablosuna göre ;
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 107.814
BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.517
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 36
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.017
TOPLAM TEST SAYISI: 6.835.674
TOPLAM HASTA SAYISI: 265.515
TOPLAM VEFAT SAYISI: 6.245
AĞIR HASTA SAYISI: 896
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 241.809