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29.12.2020 - 09:19 |

29 Aralık deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? işte 29 Aralık 2020 itibariyle meydana gelen son depremler listesi.

29 Aralık deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri. Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sayfasını inceliyor. Son depremler listesinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin meydana geldiği bölge, depremin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

29 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameradaTekirdağ’ın Malkara ilçesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir kişi, motosiklete binmek isterken yere düşüp tekrar kalkarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte zikzak çizen motosikletli, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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