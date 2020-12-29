29 Aralık deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri. Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sayfasını inceliyor. Son depremler listesinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin meydana geldiği bölge, depremin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

29 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ