29 bin 845 yeni vaka 177 can kaybı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu güncel verilere göre, dün 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı ise 6 bin 592 kişi oldu. 177 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 845 kişinin tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616’ya yükseldi. Dün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü. Son rakamlarla birlikte toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı ise 75 bin 391 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı: “Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.”