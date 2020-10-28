29 Ekim mesajları 2020! En güzel, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı ve Atatürk sözleri...

Cumhuriyetin ilan edilişinin bu sene 97.yıl dönümü kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken bayram ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar gerçekleştiriliyor. 29 Ekim'i kutlamak için güzel ve anlamlı mesajlar araştırılıyor. İşte en güzel, resimli, anlamlı ve yeni 29 Ekim mesajları...

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ...

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

29 EKİM MESAJLARI

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Atam'a ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet ile...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...