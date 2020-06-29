29 Haziran KoronavirÃ¼s son durum tablosu aÃ§Ä±klanÄ±yor - Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± ve Vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi - Bakan Koca yayÄ±nlÄ±yor...

29 Haziran KoronavirÃ¼s son durum tablosu vatandaÅŸlarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lÄ±yor. Her gÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir merakla beklenen konuyla ilgili olarak SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, gÃ¼n be gÃ¼n son durum tablosunu yayÄ±nlamaya devam ediyor. Peki TÃ¼rkiye haritasÄ±nda dÃ¼n can kaybÄ± ve vaka sayÄ±sÄ±nda son durum nasÄ±l oldu?



TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â

(28 HAZÄ°RAN PAZAR)

BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 48.309

BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 1.356

BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â 15

BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 1.413

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.280.144

TOPLAM VAKA SAYISI: 197.239

TOPLAM CAN KAYBI: 5.097

TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 170.595









Ã‡ANKIRI Ä°Ã‡Ä°N MASKE KARARI!





Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, devletin, tÃ¼m kurumlarÄ±yla koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± ve vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit etmesini engellemek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±ÄŸÄ± ve uyulmasÄ± gereken kurallarÄ± belirleyip, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 22.06.2020 tarihli duyuruda vaka sayÄ±sÄ±ndaki azalmanÄ±n devamÄ± iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maske kullanÄ±mÄ±, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sÃ¼rdÃ¼rmeleri hususunda bilgilendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gÃ¶sterilmemiÅŸ ve ilimizdeki vaka sayÄ±sÄ± artarak devam etmiÅŸtir. Bu nedenle; Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu '29.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ilimiz genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ±n ikametleri haricindeki kamu binalarÄ±, pazar yerleri, bahÃ§e, bulvar, cadde, sokak gibi tÃ¼m kamusal alanlarda aÄŸzÄ± ve burnu tamamen kapatacak ÅŸekilde maske kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸuna' karar vermiÅŸtir. AlÄ±nan karara uymayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanununun 282'nci ve diÄŸer maddeleri gereÄŸince para cezasÄ± verilecektir."

ABD'DE CAN KAYBI 130 BÄ°NE YAKLAÅžTI!

ABD, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n merkezi ve en Ã§ok can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeÂ olmaya devam ediyor.

DÃ¼nyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internetÂ sitesine gÃ¶re, Ã¼lkede virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± son 24 saatte 40 bin 509 artarakÂ 2 milyon 637 bin 892'ye ulaÅŸtÄ±.

VirÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± ise son 24 saatte 290Â artarak 128 bin 451'e Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda ABD'yi 1 milyonÂ 345 bin 470 vakayla Brezilya, 641 bin 156 vakayla Rusya ve 550 bin 395 vakaylaÂ Hindistan izliyor.

GÃ¼nlÃ¼k vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe raÄŸmen New York, ABD'deÂ "salgÄ±ndan en fazla etkilenen eyalet" konumunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

New York'ta ÅŸu ana kadar 416 bin 787 kiÅŸiye virÃ¼s bulaÅŸtÄ±, 31 bin 484Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

New York'u yaklaÅŸÄ±k 216 binden fazla vakayla California ve 176 bin 374Â vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 32 milyon 594 bini,Â iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 1 milyon 93 bini geÃ§ti.

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