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29.06.2020 - 18:23 |

29 Haziran On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 934. hafta canlı On Numara sonuçları belli oluyor

29 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oluyor. 934. hafta çekilişi gerçekleştirilecek On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:15'de canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

29 Haziran On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 934. hafta canlı On Numara sonuçları belli oluyor

On Numara'da 933. hafta çekilişi geçtiğimiz hafta 22 Haziran tarihinde düzenlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen sevilen şans oyununda kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 olmuş ve büyük ikramiye 2 şanslı vatandaşımıza çıkmıştı...

22 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69, 70

29 Haziran On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak - 934. hafta canlı On Numara sonuçları belli oluyor



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

 

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