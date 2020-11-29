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29.11.2020 - 19:55 |

29 Kasım korona tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum nedir? İşte, günlük koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı...

Koronavirüs vaka oranları yükselmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı günlük covid-19 tablosunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'de 28 Kasım vaka sayısı 30.103 sayısına ulaşmıştı. Peki, 29 Kasım koronavirüs tablosu belli oldu!

29 Kasım korona tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum nedir? İşte, günlük koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı...

Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden temizlik, maske ve mesafe uyarıları sürüyor. Ülkede ise toplam vaka sayısı 487.912'ye geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri ile artan vakalar ve ölüm oranlarının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs pandemisi birçok insanı etkilemeye devam ediyor. İşte, günlük korona vaka sayısı ile ölüm oranı...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime sunulan korona vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta oranı gibi detayları içeren koronavirüs tablosu, 29 Kasım Pazar günü için belli oldu. Buna göre 29.281 yeni vaka tespit edildi ve 185 kişi hayatını kaybetti. Günlük tabloyu değerlendiren Bakan Koca, ''Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.'' şeklinde paylaşımda bulundu. 

29 Kasım korona tablosu açıklandı Koronavirüs son durum nedir İşte, günlük koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu...

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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