29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden temizlik, maske ve mesafe uyarıları sürüyor. Ülkede ise toplam vaka sayısı 487.912'ye geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri ile artan vakalar ve ölüm oranlarının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs pandemisi birçok insanı etkilemeye devam ediyor. İşte, günlük korona vaka sayısı ile ölüm oranı...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime sunulan korona vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta oranı gibi detayları içeren koronavirüs tablosu, 29 Kasım Pazar günü için henüz paylaşılmadı. Bakanlığın sayfasından açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.