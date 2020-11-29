29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?
Koronavirüs vaka oranları yükselmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı günlük covid-19 tablosunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'de 28 Kasım vaka sayısı 30.103 sayısına ulaşmıştı. Peki, 29 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden temizlik, maske ve mesafe uyarıları sürüyor. Ülkede ise toplam vaka sayısı 487.912'ye geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri ile artan vakalar ve ölüm oranlarının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs pandemisi birçok insanı etkilemeye devam ediyor. İşte, günlük korona vaka sayısı ile ölüm oranı...
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı tarafından erişime sunulan korona vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta oranı gibi detayları içeren koronavirüs tablosu, 29 Kasım Pazar günü için henüz paylaşılmadı. Bakanlığın sayfasından açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.