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29.11.2020 - 18:17 |

29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

Koronavirüs vaka oranları yükselmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı günlük covid-19 tablosunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'de 28 Kasım vaka sayısı 30.103 sayısına ulaşmıştı. Peki, 29 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?

29 Kasım korona tablosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden temizlik, maske ve mesafe uyarıları sürüyor. Ülkede ise toplam vaka sayısı 487.912'ye geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri ile artan vakalar ve ölüm oranlarının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs pandemisi birçok insanı etkilemeye devam ediyor. İşte, günlük korona vaka sayısı ile ölüm oranı...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime sunulan korona vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta oranı gibi detayları içeren koronavirüs tablosu, 29 Kasım Pazar günü için henüz paylaşılmadı. Bakanlığın sayfasından açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

    İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oldu.
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