29 Mart Milli Piyango canlı çekilişi sonuçları sıralı tam liste belli oldu - (MPİ) Milli Piyango sonucu hızlı sorgulama sayfası

Milli Piyango çekilişinde bu akşam gerçekleştirildi. Büyük bir heyecana sahne olan Milli Piyango çekilişi sonrası vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına dair araştırmalar yapıyor. Peki 29 Mart Milli Piyango çekilişi saat kaçta gerçekleştirildi ve çekilişte hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte Mart ayının son MPİ çekiliş sonuç sorgulama ekranı...



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ



3000000 TL ikramiye kazanan numaralar



374009



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



414853



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



023136 041530 053766 054563 055130 074516 078040 094896 125616 173649 182985 240497 298111 312707 343881 349348 372211 465213 469578 521379



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



020411 027332 032769 037902 049208 055019 057027 066928 085317 087441 092559 114733 130286 142500 154612 168051 182592 185386 192096 206890 209998 229787 242103 262469 270985 271391 275587 285511 288121 291817 311694 312225 317119 355765 360318 375046 377264 396329 402465 414231 424429 448154 453750 455131 460601 498525 550719 551538 559236 562638



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



01532 11865 19720 19855 23350 25179 28613 32770 36252 37681 39823 42367 42986 43103 44511 44714 45662 45785 46629 47770 48714 48817 50757 58308 58572 59804 60618 62124 62845 62915 62937 63220 64307 78872 78896 87144 87893 88053 90829 97261

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0065 0067 0618 0861 1489 1684 2118 2364 2457 3427 3609 3628 3792 3979 4109 4679 5234 5460 6241 6427 7784 7872 7915 8160 8166 8377 9049 9073 9574 9812 Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 028 031 052 069 096 135 241 258 278 298 301 443 504 513 614 636 781 884 978 980



Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



05 18 71 75 83 87 93



Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar



0 7



3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



074009 174009 274009 304009 314009 324009 334009 344009 354009 364009 370009 371009 372009 373009 374000 374001 374002 374003 374004 374005 374006 374007 374008 374019 374029 374039 374049 374059 374069 374079 374089 374099 374109 374209 374309 374409 374509 374609 374709 374809 374909 375009 376009 377009 378009 379009 384009 394009 474009 574009



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.