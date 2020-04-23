29 Nerenin Plakası? Gümüşhane İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduklarını gösteren kodlardır. Her ilin plaka kodları ise birbirinden farklıdır. 29 numaralı plaka kodu ise bunlardan birisidir. Peki 29 nerenin plakası? Gümüşhane ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde bulunan 81 adet ilin her biri plaka koduna sahiptir. Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 29 numaralı plaka kodu ise Gümüşhane iline aittir.
29 Nerenin Plakası?
29 numaralı plaka kodu ülkemizde yer alan Gümüşhane iline aittir. Araçların plaka kodlarının 29 olması halinde araçların Gümüşhane iline kayıtlı olduğu bilinir.
Gümüşhane İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Plaka kodları ile araçların hangi illere kayıtlı olduğu öğrenilmektedir. Ayrıca plaka harf grupları ile de bu plakaların hangi ilçelere kayıtlı oldukları öğrenilmektedir. Gümüşhane iline bağlı Gümüşhane merkez, Kelkit ilçesi, Şiran ilçesi, Torul ilçesi ve Köse ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.
29 AC 001-29 AP 999 Gümüşhane Merkez
29 D 0001-29 D 45 Gümüşhane Merkez
29 M 0001-29 M 250 Gümüşhane Merkez
29 T 0001-29 T 0250 Gümüşhane Merkez
29 AS 001-29 AT 999 Kelkit
29 AY 001-29 AY 999 Kelkit
29 M 0251-29 M 0700 Kelkit
29 T 0251-29 T 0400 Kelkit
29 AV 001-29 AU 999 Şiran
29 M 0901-29 M 0999 Şiran
29 T 0401-29 T 0500 Şiran
29 DA 001-29 DA 999 Torul
29 M 1201-29 M 1399 Torul