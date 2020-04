29 Nerenin Plakası? Gümüşhane İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan 81 adet ilin her biri plaka koduna sahiptir. Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 29 numaralı plaka kodu ise Gümüşhane iline aittir.



29 Nerenin Plakası?



29 numaralı plaka kodu ülkemizde yer alan Gümüşhane iline aittir. Araçların plaka kodlarının 29 olması halinde araçların Gümüşhane iline kayıtlı olduğu bilinir.



Gümüşhane İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Plaka kodları ile araçların hangi illere kayıtlı olduğu öğrenilmektedir. Ayrıca plaka harf grupları ile de bu plakaların hangi ilçelere kayıtlı oldukları öğrenilmektedir. Gümüşhane iline bağlı Gümüşhane merkez, Kelkit ilçesi, Şiran ilçesi, Torul ilçesi ve Köse ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.



29 AC 001-29 AP 999 Gümüşhane Merkez

29 D 0001-29 D 45 Gümüşhane Merkez

29 M 0001-29 M 250 Gümüşhane Merkez

29 T 0001-29 T 0250 Gümüşhane Merkez



29 AS 001-29 AT 999 Kelkit

29 AY 001-29 AY 999 Kelkit

29 M 0251-29 M 0700 Kelkit

29 T 0251-29 T 0400 Kelkit



29 AV 001-29 AU 999 Şiran

29 M 0901-29 M 0999 Şiran

29 T 0401-29 T 0500 Şiran



29 DA 001-29 DA 999 Torul

29 M 1201-29 M 1399 Torul