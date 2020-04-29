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29.04.2020 - 18:17 |

29 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta? - 984. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

29 Nisan 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor. 984. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

29 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta? - 984. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

29 Nisan 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

22 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

3, 11, 12, 25, 34 + 9

29 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta - 984. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 adet, 1’den 14’e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur. Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto’ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar olduğu için, farklı olarak 34’lü sayı grubundan 5 adet, 14’lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.

 

 

 

Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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