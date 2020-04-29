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29.04.2020 - 22:33 |

29 Nisan Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 1318. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da heyecan fırtınası bu akşam gerçekleştirilen 1318. çekilişle devam etti. Peki bu akşam hangi şanslı numaralar vatandaşlarımıza ikramiye kazandırdı? İşte 29 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları, milliyet.com.tr Sayısal Loto sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. İşte o link...

29 Nisan Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 1318. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Merakla beklenen 29 Nisan Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki 29 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

29 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 

7, 12, 20, 21, 41, 46

29 Nisan Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 1318. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
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