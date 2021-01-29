KÄ±sÄ±tlamalar devam ederken aÅŸÄ±larÄ±n da uygulanmasÄ±yla birlikte olumlu bir hava sÃ¶z konusu... Her gÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu da sorgulanÄ±yor. AkÅŸam saatlerinde yoÄŸun bir ÅŸekilede "29 Ocak korona son durum nedir? KoronavirÃ¼s vaka, hasta ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?" sorularÄ± soruluyor.

29 OCAK KORONAVÄ°RÃœS VAKA SAYISI AÃ‡IKLANDI MI?

KoroanavirÃ¼s 29 Ocak tablosu henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Saat 19.00 sularÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan vaka, hasta ve vefat sayÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.

28 OCAK KORONA TABLOSU Ä°SE ÅžÃ–YLEYDÄ°

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