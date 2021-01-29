29.01.2021 - 18:39 |
29 Ocak korona son durum nedir? Koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu?
KoronavirÃ¼s tablosunda iyileÅŸme umut verirken vaka oranlarÄ± tedirgin edici seviyelerde... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca uyarÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼nkÃ¼ korona tablosu da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki 29 Ocak koronavirÃ¼s vaka, hasta ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?
KÄ±sÄ±tlamalar devam ederken aÅŸÄ±larÄ±n da uygulanmasÄ±yla birlikte olumlu bir hava sÃ¶z konusu... Her gÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu da sorgulanÄ±yor. AkÅŸam saatlerinde yoÄŸun bir ÅŸekilede "29 Ocak korona son durum nedir? KoronavirÃ¼s vaka, hasta ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?" sorularÄ± soruluyor.
29 OCAK KORONAVÄ°RÃœS VAKA SAYISI AÃ‡IKLANDI MI?
KoroanavirÃ¼s 29 Ocak tablosu henÃ¼z aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Saat 19.00 sularÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan vaka, hasta ve vefat sayÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
28 OCAK KORONA TABLOSU Ä°SE ÅžÃ–YLEYDÄ°
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Ä°ki grup arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±! 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±BartÄ±n'da iki grup arasÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dönüÅŸtü. Çevredeki vatandaÅŸlar o anlarÄ± cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumruklarÄ±n havada uçuÅŸtuÄŸu kavga sonrasÄ± 6 kiÅŸi polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.