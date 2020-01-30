29 Ocak Şans Topu sonuçları SORGULAMA sayfası - Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar

Her haftanın Çarşamba günü olduğu gibi bugünkü Şans Topu çekilişi de büyük bir umutla karşılandı. 81 ilden milyonlarca yurttaş "Keşke çıksa" diyerek 29 Ocak 2020 Şans Topu bileti satın aldılar.. Durumumu daha fazla müsait olanlar ise paraya kıyıp birden çok bilet aldı. Ve büyük gün geldi çattı. Sihirli numaralara anında ulaşamayanlar şimdi sorgulama yapıyor. Bu arada Şans Topu bileti sorgulama programı Milliyet'te... Şimdi MPİ Şans Topu sorgulama motoru üzerinden bilet numarası ile sorgulama yapın!



29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



6, 12, 17, 19, 30 + 8











ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ





5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!



Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.