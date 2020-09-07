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07.09.2020 - 23:24 | | İHA

29 saniye sürdü! Korku dolu anlar

Adana’da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzü maskeli 2 kişinin soygunu gerçekleştirdiği saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide iş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya’ya (68) tabancı doğrultu.

Şüphelilerden birisi silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı. Daha sonra camı kıran şüpheli 3 tane yüzük çaldı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

29 saniye sürdü Korku dolu anlar

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

29 saniyede kuyumcu soygunuAdana’da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.
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