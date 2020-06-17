17.06.2020 - 14:34 | | İHA
2’nci dalga korkusunun yaşandığı günlerde İstanbul'dan şok eden manzara!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Taksim’de vatandaşların uyarılara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz dolaşması pes dedirtti. Bazı vatandaşlar maskelerini ağızlarına takmak yerine kollarına takıp gezdirdi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisine karşı normalleşme adımları atılırken, vatandaşların rehavete kapıldıkları görüldü. Pandemi döneminde birçok kez gündeme gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşların yine maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.
Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların rahatlıkları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşların hiç maske takmadığı fark edilirken bazıları ise maskelerini kollarına takarak dolaştı. 2’nci dalga korkusunun yaşandığı günlerde vatandaşların sorumsuz davranışları akıllara durgunluk verdi.
'Pençe'nin şifresi! Kıpırdayamayacak hale getirdiGelen son dakika haberine göre, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kaplan operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gece operasyonu yapmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, harekatın diğer ülkelere mesaj olduğu görüşünde. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da CNN TÜRK canlı yayınında Pençe-Kaplan operasyonunu değerlendirdi. "35 yıllık terör tarihindeki en önemli alan burasıydı." diyen Ağar, "Bu alanı tutmak son derece önem taşıyor. Çünkü stratejik tehdit bu alandan geliyor." ifadelerini kullandı.