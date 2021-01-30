3.5 milyon doz aşı daha geldi

Dün sabah saatlerinde İstanbul’a getirilen aşıların bir kısmı, başka bir uçakla Ankara’ya gönderildi. Aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) laboratuvarında incelemeye alındı.



Hafta başında Türkiye’ye getirilen 6,5 milyon doz aşının da bir kısmı Ankara’ya getirildi ve TİTCK laboratuvalarında incelemelerine başlandı. 8 Şubat 2021’de inceleme için ayrılan 14 günlük sürenin dolması beklenirken, dün getirilen 3,5 milyon doz aşının da incelemesine başlandı.