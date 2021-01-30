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30.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

3.5 milyon doz aşı daha geldi

Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü olan 3,5 milyon doz aşı Türkiye’ye geldi. Böylece bir hafta içerisinde 10 milyon doz aşı Türkiye’ye getirilmiş oldu.

3.5 milyon doz aşı daha geldi

Dün sabah saatlerinde İstanbul’a getirilen aşıların bir kısmı, başka bir uçakla Ankara’ya gönderildi. Aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) laboratuvarında incelemeye alındı.

Hafta başında Türkiye’ye getirilen 6,5 milyon doz aşının da bir kısmı Ankara’ya getirildi ve TİTCK laboratuvalarında incelemelerine başlandı. 8 Şubat 2021’de inceleme için ayrılan 14 günlük sürenin dolması beklenirken, dün getirilen 3,5 milyon doz aşının da incelemesine başlandı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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