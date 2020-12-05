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05.12.2020 - 12:04 | | DHA

3 arkadaşın bağ evinde korkunç ölümü

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı Barış İçöz ve Hüseyin Temel adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

3 arkadaşın bağ evinde korkunç ölümü

Olay, Konya Halkapınar ilçesi Büyükdoğan Mahallesi'nde bulunan Murat Işıklı'ya (33), ait bağ evinde yaşandı. Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı. 3 arkadaş, alkol alıp yattı. 

Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gitti. Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

    'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi sürecini DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Murat Turhan, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı" derken, Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Başkana şu an sorsanız bizde geçen 46 günü hatırlamaz" diye konuştu.
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