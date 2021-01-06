3 aşı adayı insan deneyleri aşamasında

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



“Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK’ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yapmıştır. Dünya’da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.”