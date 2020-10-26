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26.10.2020 - 17:55 | | DHA

3 çocuğunun gözleri önünde vurulmuştu! 5 gün sonra teslim oldu

Aksaray’da boşanma davası açan eşi Firdevs A.'yı (30), 5 gün önce, 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak yaralayan Ramazan A. (35) polise, teslim oldu. Susma hakkını kullanarak poliste ifade vermeyen Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Vücuduna 6 mermi isabet eden Firdevs A. ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, 21 Eylül günü saat 11.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davası açan Firdevs A., 3 çocuğuyla geçici velayetlerini almak için geldiği icra dairesinden çıkışta eşi Ramazan A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından Ramazan A., otomobiliyle kaçarken, 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğunun gözleri önünde vücuduna isabet eden 6 mermiyle yaralanan Firdevs A., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİN KUZENİYLE KAÇMIŞ

Tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesi süren Firdevs A.'nın yaklaşık 5 ay önce eşinin kuzeni Mikail A. ile kaçıp, Antalya'da yaşamaya başladığı ardından da boşanma davası açtığı belirlendi. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuklar ise, teslim edildikleri yakınlarından alınarak, devlet korumasında yuvaya yerleştirildi.

POLİSE TESLİM OLDU, SUSMA HAKKINI KULLANDI

5 gün önce yaşanan olaydan sonra kaçan Ramazan A., bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne gelip, teslim oldu. Poliste susma hakkını kullandığı öğrenilen Ramazan A., adliyeye sevk edildi.  

 

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