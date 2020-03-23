3 çocuk annesi kadın asansöre sıkışarak feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda Küçükköy mahallesinde bulunan bir apartmanda merdiven temizliği yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmek istediği sırada asansör hareket etti. Vücudunun bir bölümü asansörün dışında kalan kadın, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Borçka Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Gülperi Akçelik evli ve üç çocuk annesiydi.
Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.