03.10.2020 - 21:09 |
3 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?
Koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, can kaybı, test ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili detaylar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı. Peki 3 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte detaylar...
Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettiin Koca koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı. Peki 3 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı veölü sayısı kaç oldu?
3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;
"Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr"
Fide şirketinde çalışan personeli taşıyan midibüs TIR'a çarptı Antalya'da, fide şirketinde çalışan personelin taşındığı minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası, minibüsün ön koltuğunda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.