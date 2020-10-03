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03.10.2020 - 20:49 |

3 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, can kaybı, test ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili detaylar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı. Peki 3 Ekim Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

3 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettiin Koca koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı. Peki 3 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı veölü sayısı kaç oldu?

3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr"

3 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı Türkiye bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir

 

 

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