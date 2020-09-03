3 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca açıklıyor...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 107.927

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.596

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 45

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 947

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 7.355.862

TOPLAM VAKA SAYISI: 273.301

TOPLAM CAN KAYBI: 6.462

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 246.876









İTALYA'DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 1397 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1397 yeni vaka kaydedildi. Ülkede günlük yeni vaka sayısı son bir haftada 5. kez binin üstünde çıktı. Kovid-19 bulaşanların sayısı toplam 272 bin 912 oldu.

Yeni vakalardaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hastası sayısı da 28 bin 915'e yükseldi.

Ülkede son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin de sayısı yükselişe geçti. Son 24 saatte 11 kişi daha yoğun bakıma alınırken, halihazırda 120 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 507 oldu.

İyileşenlerin sayısı 289 artarak, 208 bin 490'a çıktı.

Bu arada, günlük yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği ülkede, okulların açılışına ilişkin tartışma sürmeye devam ediyor.

Hükümet belirlenen önlemlerle okulların 14 Eylül'de açılacağını savunurken, öğretmenler, öğrenciler ve bazı sendikalar ise okullara yönelik önlemlerdeki gecikme ve belirsizlikleri protesto için 26 Eylül'de miting yapma kararı aldı.