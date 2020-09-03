MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da
ABONE OL
03.09.2020 - 23:55 |

3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Süper Loto'da günün sonuçları açıklandı. Her Salı, Perşembe ve Pazar merakla beklenen ve Sisal Şans tarafından düzenlenen 3 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Süper Loto'da heyecan bu akşam yapılan 15. hafta çekilişi ile devam etti. Yine heyecan fırtınasına sahne olacak Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 586 bin 410 TL.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

3 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonlineda



Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra mucize olay!Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel yepyeni Cuma mesajları ve sözleri 2020 - Resimli, dualı, hadisli, uzun, kısa Cuma mesajı

En güzel yepyeni Cuma mesajları ve sözleri 2020 - Resimli, dualı, hadisli, uzun, kısa Cuma mesajı

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

Sıradaki Haber