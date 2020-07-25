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25.07.2020 - 18:20 | | DHA

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan gemi Romanya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı

3 futbol sahası uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hong Kong bayraklı 'Cosco Shipping Seıne' adlı 300 metre uzunluğundan 48 metre genişliğindeki dev konteyner gemisi Ambarlı Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra ayrıldı. Saat 16.30 sıralarından İstanbul Boğazı'na giren dev gemiye Kıyı Emniyetine bağlı bir römorkör eşlik etti.

3 futbol sahası uzunluğunda İstanbul Boğazından geçti



Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan konteyner gemisi devasa boyutuyla boğazdan geçerken görenlerin ilgisini çekti.

Dev gemi boğaz geçişi havadan da görüntülendi. Boğaz geçişini yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

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